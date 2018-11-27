Знарок: рад снова вернуться к работе, впереди много дел по развитию резерва

Заслуженный тренер России Олег Знарок прокомментировал назначение на должность консультанта штаба национальной команды. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов

«Мне предложили работать с юниорскими, молодёжной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрёл огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех», — цитирует Знарка официальный сайт ФХР.

Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).