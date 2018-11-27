Кросби: Лайне — невероятен, настоящий снайпер с отличным броском

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре молодого нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне, который делит с Давидом Пастрняком первое место в снайперской гонке нынешнего сезона.



«Пять голов Лайне во встрече с „Сент-Луисом“ (8:5)? Невероятно. Если не ошибаюсь, он нанёс всего пять бросков. Это делает его достижение ещё более невероятным. Он настоящий снайпер и доказывает это с момента появления в лиге. Его результат впечатляет.



Как любой молодой игрок, он с каждым годом играет всё увереннее. У него отличный бросок. Он знает это и пользуется им. У него хорошие руки, но прежде всего мы говорим о его броске», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Финский гений. Лайне вошёл в историю, став вровень с Фёдоровым и Лемье Это было незабываемо.