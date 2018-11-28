Коваленко: банкротства «Динамо» и «Адмирала» нанесли удар по имиджу КХЛ

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в работе организации.

«29 ноября состоится заседание рабочей группы КХЛ с участием представителей клубов и юристов, на котором будут обсуждаться изменения в регламент — основной закон лиги. Наряду с клубами и КХЛ свои предложения подготовил профсоюз игроков и тренеров. Не хотел бы заранее их афишировать, но мы очень тщательно готовимся к этой встрече и надеемся, что наши предложения по защите прав хоккеистов будут услышаны.

На наш взгляд, удар по имиджу лиги нанесли банкротства двух клубов — «Динамо» и «Адмирала», позволившие нарушить важнейший принцип КХЛ о гарантированности контрактов игроков. Причём если в истории с московским клубом профсоюз остался в одиночестве и до сих пор в судах пытается вернуть какие-то средства, то в случае с клубом из Владивостока лига не осталась в стороне и на определённом этапе приняла всем известные жёсткие решения. Это позитивная тенденция, КХЛ фактически помогла нам и выступила гарантом своих контрактов. Как в своё время НХЛ в случае с «Финиксом». Если вся вертикаль КХЛ, включая дисциплинарный комитет, заработает строго по закону, то «Адмирал» и «Динамо» станут последними банкротами в истории КХЛ. У нас есть предложения, как этого добиться. И мы благодарны лиге, что она пошла с нами на диалог», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.