Клуб КХЛ может появиться в Кёльне, Дюссельдорфе или Гамбурге

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль назвал три немецких города, в которых может появиться клуб Континентальной хоккейной лиги, и рассказал об интересе к лиге.



«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится. Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы. Дмитрий Чернышенко говорит, что нужно работать вместе, хоккей — лучшая игра на земле, давайте продвигать её вместе», — приводит слова немецкого функционера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»