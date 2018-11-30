Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Кучерова, 92% сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (5:4), продлив результативную серию до восьми матчей. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду более 20 минут. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Виннипег Джетс» (5:6), нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук продлил серию без набранных очков до 11 встреч.
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский (в)
|«Коламбус»
|23 из 25
|92
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|22.14
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|20.17
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|+1
|0
|3
|2
|3
|-
|21.36
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+1
|+2
|0
|1
|0
|1
|33%
|12.45
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|14.11
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.58
Кучеров обогнал лучшего игрока мира. Макдэвид остался позади в гонке бомбардиров
Серия Никиты продолжилась. А серия «Баффало» — нет.