Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Кучерова, 92% сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (5:4), продлив результативную серию до восьми матчей. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду более 20 минут. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Виннипег Джетс» (5:6), нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук продлил серию без набранных очков до 11 встреч.

Игрок Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский (в) «Коламбус» 23 из 25 92 4:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Панарин (н) «Коламбус» 1+0 +1 0 1 0 0 - 22.14 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+1 -1 0 4 0 0 - 20.17 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+1 +1 0 3 2 3 - 21.36 Анисимов (н) «Чикаго» 1+1 +2 0 1 0 1 33% 12.45 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 4 1 0 - 14.11 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 0 2 0 0 - 17.58