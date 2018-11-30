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Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Кучерова, 92% сейвов Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Кучерова, 92% сейвов Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (5:4), продлив результативную серию до восьми матчей. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду более 20 минут. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Виннипег Джетс» (5:6), нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук продлил серию без набранных очков до 11 встреч.

ИгрокКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский (в)«Коламбус»23 из 25924:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»1+0+10100-22.14
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1-10400-20.17
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+1+10323-21.36
Анисимов (н)«Чикаго»1+1+2010133%12.45
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000410-14.11
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000200-17.58
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Серия Никиты продолжилась. А серия «Баффало» — нет.
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