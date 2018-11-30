Хоккейные клубы «Сибирь» и «Йокерит» произвели обмен правами на игроков, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

Теперь «Сибири» принадлежат права на 21-летнего шведского нападающего Йенса Лёке, который в настоящее время выступает в АХЛ. А «Йокерит» получил права на 24-летнего финского форварда Саку Мяэналанена.

Лёке является игроком системы «Аризоны Койотс». В этом сезоне он провёл 15 матчей за фарм-клуб «Аризоны» «Тасон Роадраннерз» и отметился 7 (4+3) очками при показателе полезности «0». Йенс также является двукратным участником молодёжного чемпионата мира.

Мяэналанен также этот сезон проводит в АХЛ. Саку — игрок системы «Каролины Харрикейнз». В нынешнем сезоне он сыграл 20 игр за «Шарлотт Чеккерс» и набрал 11 (4+7) баллов. Мяэналанен выступал за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года. Саку провёл 8 матчей, набрав 3 (2+1) очка.

