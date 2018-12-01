Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Галактическая схватка II
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Адмиралу» из Владивостока, матч завершился в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Уфимский клуб проиграл третий матч подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 28-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий гостей Александр Черников. Через десять минут «Салават» отыгрался благодаря заброшенной шайбе защитника Филипа Ларсена. Третий период начался с удаления форварда Антона Бурдасова, толкнувшего на борт Степана Захарчука. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Владимира Бутузова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2
0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Черников (Яковлев, Кармашков) – 27:42 (5x5), 1:1 – Ларсен (Бурдасов) – 38:43 (5x4), 1:2 – Бутузов – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент