«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Адмиралу» из Владивостока, матч завершился в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Уфимский клуб проиграл третий матч подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 28-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий гостей Александр Черников. Через десять минут «Салават» отыгрался благодаря заброшенной шайбе защитника Филипа Ларсена. Третий период начался с удаления форварда Антона Бурдасова, толкнувшего на борт Степана Захарчука. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Владимира Бутузова.

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