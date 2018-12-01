«Авангард» — «Металлург»: Мэтт Эллисон разбил в кровь лицо Алексею Емелину

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин получил травму в ходе третьего периода домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».



Нападающий «Магнитки» Мэтт Эллисон заехал клюшкой в лицо россиянину, в результате чего Емелин покинул лёд только с помощью партнёров. Емелин уходил на скамью запасных с разбитым лицом, а хоккеист «Металлурга» получил четыре минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Видео эпизода, закончившегося четырёхминутным удалением Эллисона, можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Омская команда не сумела воспользоваться двойным малым штрафом соперника и проиграла на своей площадке со счётом 1:2. «Авангард» прервал серию из двух побед.