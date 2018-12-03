«Вашингтон» — первый действующий чемпион в НХЛ, проигравший, ведя 5:1

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 5:6. К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но в итоге проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде. Действующие обладатели Кубка Стэнли стали первым клубом за 20 сезонов, потерпевшим поражение в основное время, ведя 5:1.

В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, ещё по голу на счету Райана Гецлафа, Эндрю Кольяно, Рикарда Ракелля и Хампуса Линдхольма. У «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.