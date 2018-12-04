Итоги дня НХЛ для россиян: 10-матчевая серия Кучерова, первый гол Яковлева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили шесть представителей России.

Голкипер Антон Худобин отразил 28 бросков из 29, став третьей звездой матча, также он отметился удалением. На счету Александра Радулова результативная передача за 15 минут и 53 секунды, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина «-1» и один бросок в створ за 13.43. На счету Никиты Кучерова гол и три голевые передачи, он продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 24 очка (5+19). Кучеров стал первой звездой встречи, а также собрал коллекцию из 2 минут штрафа, 2 бросков в створ и показателя полезности «+2», проведя на льду 16 минут. У Михаила Сергачёва один бросок за 19.29 на льду. У Егора Яковлева гол, показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (реализованное удаление), 2 броска, 2 блок-шота за 15.41.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 28 из 29 96,6 4:1