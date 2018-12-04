Сидоренко: решение по Терещенко «50 на 50», нужна «помощь друга»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).



«Готовились к Нефтехимику, прекрасно понимали, что их «штормит», команда из Нижнекамска, как и мы, играет нестабильно. Хотели закрепить тот успех, что был у нас в Подольске. Реализация оставляет желать лучшего.



Решение по Терещенко примем завтра. Еще не знаем, «50 на 50». Нужна помощь зала? Позвоним другу, узнаем. Что касается Энрота, то он пропускает матчи по медицинским показателям. Игра Хаудена? Легионер должен забивать.



У меня только одна домашняя победа за «Динамо», и то добытая на другой арене. Что надо сделать? Наверно переехать в «Чижовку-арену», — передает слова главного тренера «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.