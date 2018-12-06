Девять игроков из КХЛ попали в заявку сборной Чехии на Кубок Первого канала—2018

Сборная Чехии определилась с заявкой на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря. Соперниками чехов будут сборные России, Финляндии и Швеции.



Календарь Еврохоккейтура-2018/19



Вратари: Патрик Бартошак, Доминик Фурх, Симон Хрубец.



Защитники: Милан Доудера, Михал Йордан, Якуб Киндл, Якуб Крейчик, Давид Мусил, Ондржей Немец, Филип Павлик, Ян Стенцель, Ондржей Витасек, Пётр Заморски.



Нападающие: Михал Булирж, Иржи Секач, Милан Гулаш, Робин Ганзл, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Иржи Новотны, Радован Павлик, Ондржей Роман, Михал Ржепик, Давид Томашек, Гинек Зогорна, Томаш Зогорна.