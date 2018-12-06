Сборная Чехии определилась с заявкой на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря. Соперниками чехов будут сборные России, Финляндии и Швеции.
Календарь Еврохоккейтура-2018/19
Вратари: Патрик Бартошак, Доминик Фурх, Симон Хрубец.
Защитники: Милан Доудера, Михал Йордан, Якуб Киндл, Якуб Крейчик, Давид Мусил, Ондржей Немец, Филип Павлик, Ян Стенцель, Ондржей Витасек, Пётр Заморски.
Нападающие: Михал Булирж, Иржи Секач, Милан Гулаш, Робин Ганзл, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Иржи Новотны, Радован Павлик, Ондржей Роман, Михал Ржепик, Давид Томашек, Гинек Зогорна, Томаш Зогорна.
Девять игроков из КХЛ попали в заявку сборной Чехии на Кубок Первого канала—2018