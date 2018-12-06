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МЧМ-2021 по хоккею в пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире

МЧМ-2021 по хоккею в пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире, сообщает североамериканский журналист Джон Шэннон в своём «твиттере».

Эдмонтон принимал молодежное хоккейное первенство в 1995 и 2012 годах. В 2019 году чемпионат мира среди молодежи также пройдет в Канаде, турнир примут Ванкувер и Виктория.

Напомним, молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в России, соревнования пройдут в Новосибирске.

В прошлом году МЧМ проходил в Баффало, где сборная России уступила команде США (2:4) в четвертьфинале и впервые за восемь лет осталась без медалей молодёжного первенства. Победу в турнире одержала национальная команда Канады, победившая Швецию (3:1).

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