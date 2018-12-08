Антон Курьянов повторил «финт Кучерова» в товарищеской игре

Тренер по развитию игроков «Авангарда» Антон Курьянов забил в стиле форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время матча ветеранов «Авангарда» и сборной «Газпром нефти». Игра завершилась уверенной победой «ястребов» со счетом 11:4.

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«Отлично сыграли! Голы и передачи в таких матчах я не считаю. Все ведь по-разному закончили по времени, у всех разная форма. Главное — удовольствие получили от хоккея. Не только мы — в белой форме ребята тоже хорошо играли.



Гол „финтом Кучерова“? Я уже забивал такие в неофициальных играх. Первым, конечно, Кучеров забил так, потому и называется, но всегда интересно попробовать новое, когда повторяешь что-то — и получается», — цитирует Курьянова официальный сайт клуба.