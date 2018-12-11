Кирилл Нижников покинул «Садбери» и вернётся в Россию

Нападающий Кирилл Нижников принял решение покинуть клуб юниорской хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Садбери Вулвз» и вернуться в Россию, информирует официальный сайт клуба.

В этом сезоне 18-летний форвард забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач в 20 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 8 штрафных минутах.

«Я благодарен организации «Садбери» за проведённое здесь время. Было очень трудно принять решение вернуться домой, я буду скучать по одноклубникам и друзьям, которых приобрёл», — прокомментировал уход из клуба Нижников.

Нижников является воспитанником «Спартака». Он играл в канадских лигах с сезона-2014/15. За карьеру в OHL Кирилл также защищал цвета «Бэрри Кольтс».