Кирилл Кольцов покинул «Буран»

Воронежский «Буран» и защитник Кирилл Кольцов расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт воронежского клуба.

В этом сезоне опытный защитник забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач в 10 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Минувший сезон Кольцов начинал в составе «Трактора», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. После ухода из челябинского клуба Кольцов перебрался в «Спартак» — в 13 матчах «регулярки» забросил 2 шайбы и сделал пять результативных передач.



За карьеру в КХЛ Кирилл также выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев», СКА и «Торпедо». В общей сложности один из лучших бомбардиров-защитников в истории чемпионатов России набрал 320 (74+246) очков в 573 играх.