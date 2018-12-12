Артюхин подал заявление в полицию на друга, отказавшегося вернуть 16 млн рублей

Хоккеист Евгений Артюхин написал заявление в полицию на бывшего друга, которому одолжил 16 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Нападающий клубов НХЛ и КХЛ дал знакомому деньги в долг. Впоследствии друг, планировавший развить общий бизнес, отказался возвращать игроку внушительную сумму. Артюхин не стал мириться с таким произволом и написал заявление в полицию, в результате чего сотрудники правопорядка задержали знакомого Артюхина и возбудили в его отношении уголовное дело.



35-летний Артюхин, выступая в КХЛ, защищал цвета ЦСКА, СКА, «Атланта», «Сибири» и московского «Динамо». В сезоне-2017/18 Артюхин провёл 42 матча в составе бело-голубых, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.