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Шайба Кессела в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Лос-Анджелесом»

Шайба Кессела в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кингз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Питтсбурга» Фил Кессел. Голкипер хозяев Мэтт Мюррей отразил 38 бросков из 41. По два балла за результативность в составе «Кингз» набрали Джейк Маззин (1+1) и Алекс Иафалло (1+1).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 30 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Кингз» Никита Щербак очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3
2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Каллен (Раст, Джонсон) – 06:58 (4x5), 2:0 – Раст (Кросби, Гюнцель) – 13:04 (5x5), 2:1 – Маззин (Копитар, Иафалло) – 23:22 (5x5), 3:1 – Пирсон – 28:29 (5x5), 3:2 – Лафф (Вагнер, Даути) – 30:06 (5x5), 3:3 – Иафалло (Кемпе, Маззин) – 52:30 (5x4), 4:3 – Кессел (Малкин, Мяяття) – 63:59 (4x3)
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