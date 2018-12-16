Шайба Кессела в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Лос-Анджелесом»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кингз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Питтсбурга» Фил Кессел. Голкипер хозяев Мэтт Мюррей отразил 38 бросков из 41. По два балла за результативность в составе «Кингз» набрали Джейк Маззин (1+1) и Алекс Иафалло (1+1).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 30 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Кингз» Никита Щербак очков не набрал.