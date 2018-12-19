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Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Калгари»

Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Калгари Флэймз» — 2:0. Счёт на 13-й минуте встречи открыл Джейми Бенн. В концовке второго периода Радек Факса увеличил преимущество команды из штата Техас.

Александр Раудлов отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ за 21.36 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина 3 броска за 10.10. У Даниила Гурьянова бросок и 3 силовых приёма за 10.21. Антон Худобин отразил 3 броска из 3 за 6.23.

«Даллас» прервал серию из четырёх поражений и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Калгари» (46) – второй.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Бенн (Сегин, А. Радулов) – 12:15 (5x5), 2:0 – Факса (Ганзал, Питлик) – 37:17 (5x5)
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