Евгений Дадонов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.

Главной звездой дня стал голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, одержавший победу в игре с «Детройт Ред Уингз (3:2). Голкипер «Филадельфии» выиграл дебютный матч за карьеру в НХЛ. 20-летний канадец отразил 20 бросков из 22. Он стал самым молодым вратарём в истории «Флайерз», которому удалось одержать победу в первом матч в лиге, а также самым молодым в НХЛ со времени Кэри Прайса.

Второй звездой назван форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Замкнул топ-3 голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 26 из 26 бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (4:0).