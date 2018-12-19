Третьяк: хоккей в России любят, а собирать стадионы не такая уж и проблема

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды на Кубке Первого канала.

«Федерация хоккея России сделала большое дело, организовав матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Игра уже вошла в историю российского и мирового хоккея. Это большая заслуга наших партнёров и спонсоров, которые проявили заинтересованность в этом событии. Была проделана колоссальная работа по организации. Считаю, что мы справились с этой задачей блестяще. Мы показали, что хоккей в стране любят. И собирать стадионы — не такая уж большая проблема.

Национальная сборная блестяще провела Кубок Первого канала. В матче со сборной Швеции мы продемонстрировали характер. Считаю, именно это стало ключевым фактором, который решает исход большинства противостояний. Именно эта игра позволила зарядиться уверенностью на две последующие. Результат есть, и он не может не радовать. Однако мы не забываем про первостепенные задачи. Впереди у нас очередные этапы Евротура, где мы должны просмотреть кандидатов в сборную. Мы не должны забывать, какая нагрузка выпала на хоккеистов, принимавших участие в Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Поэтому я хотел бы искренне поблагодарить игроков за проделанную работу и перенесённые нагрузки», — цитирует Третьяка официальный сайт НХЛ.