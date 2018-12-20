Александр Овечкин не смог продлить рекордную серию с набранными очками

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал выездную победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 14 секунд, за которые отметился пятью бросками и шестью силовыми приёмами. Набрать очки российскому форварду не удалось, таким образом, он прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из шести. Овечкин впервые в карьере мог набрать очки в 15 матчах подряд. Александр продолжает лидировать в зачёте лучших снайперов НХЛ с 29 шайбами в 33 матчах.

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.