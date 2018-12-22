Дамба перенесёт операцию, он лидирует в НХЛ по числу голов среди защитников

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба надолго выбыл из строя, сообщил генеральный менеджер клуба Пол Фентон. У хоккеиста травма верхней части тела, и ему потребуется операция.



«Он выслушал мнение ещё одного врача. Операцию ему сделают на следующей неделе. Ничего не могу сказать о сроках восстановления. Определённая ясность наступит после операции. Я говорил с тремя специалистами. Да, они называют даты, общая тенденция понятна, но не хотел бы говорить то, что может потом поставить нас в неловкое положение. Сначала посмотрим, как пройдёт операция, а потом уже сделаем заявление», — приводит слова Фентона официальный сайт НХЛ.



Дамба получил травму за полторы минуты до окончания первого периода матча с «Калгари Флэймз» (1:2) и не смог продолжить игру. После 32 матчей Дамба занимает первое место среди защитников НХЛ по заброшенным шайбам (12), второе — по набранным очкам (22) и среднему количеству игрового времени (23 минуты 23 секунды).

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