Малкин: был тяжёлый период, я много нервничал, потерялась уверенность

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард забил лишь два гола в 15 последних матчах.



«Команда проигрывала, у меня немного потерялась уверенность. Был тяжёлый период, я много нервничал. Разные мысли крутились в голове. Но стараюсь быть в хорошем настроении. Любой спортсмен проходит через чёрные полосы. Надо их преодолеть, двигаться дальше. Всё зависит от меня. Я знаю, что никто мне не поможет, за меня не сыграет. Забиваешь гол, и эта уверенность возвращается. Или ждёшь Нового года, загадываешь желание.



Что в этом сезоне не получается у «Питтсбурга»? Если говорить о конкретных матчах, то вот недавняя игра с «Анахаймом» (2:4). У нас не получился второй период, когда мы упустили преимущество в счёте 2:0. Нам в этом периоде забили три гола подряд. В третьем было всё неплохо, но матч не спасли… Нельзя расслабляться, когда ведёшь в счёте. Нельзя проигрывать борьбу. Это хорошая лига с классными командами. Здесь любой клуб может вернуться в матч, даже если крупно уступает. И если ты теряешь инициативу, тебя за это могут наказать», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

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