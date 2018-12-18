Малкин вышел на седьмое место в списке худших игроков сезона НХЛ по полезности

«Анахайм Дакс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Дакс» эта победа стала четвёртой кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». В последних шести матчах россиянин заработал показатель «-8».

Малкин с результатом в «-14» вышел на седьмое место в списке худших игроков этого сезона НХЛ по показателю полезности. Первое место занимает защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер («-18»), среди форвардов худшими являются Дилан Строум («Аризона Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс»), Патрик Марун («Сент-Луис» Блюз») и Том Пайатт («Оттава Сенаторз»). У всех полезность составляет «-15».

В общей сложности в этом сезоне 32-летний Малкин сыграл 33 матча, забросив 11 шайб и сделав 25 результативных передач при полезности «-14». В среднем за матч Евгений проводит на льду 18 минут 59 секунд. За карьеру в НХЛ Малкин ни разу не завершал сезон с полезностью хуже, чем «-6» (сезон-2009/10).