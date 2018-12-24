Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Дубли Терявяйнена и Ахо помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

Дубли Терявяйнена и Ахо помогли «Каролине» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом «Харрикейнз» прервали победную серию «Брюинз», которая составляла три матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главными героями встречи стали форварды «Каролины» Теуво Терявяйнен (2+2) и Себастьян Ахо (2+2). Дубль в составе «Бостона» оформил Райан Донато. Две результативные передачи в активе Брэда Маршана.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 25 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5:3
1:2, 3:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Донато (Крюг, Маршан) – 02:40 (5x4), 0:2 – Кемпфер (Курали, Маршан) – 08:56 (5x5), 1:2 – Терявяйнен (Славин, Ахо) – 12:55 (5x5), 2:2 – Ахо (Терявяйнен) – 21:29 (4x5), 3:2 – Ахо (Терявяйнен) – 27:11 (5x5), 4:2 – Фолк (Ферланд, Уильямс) – 31:47 (5x5), 4:3 – Донато (Кейв, Бэкес) – 36:05 (5x5), 5:3 – Терявяйнен (Ахо) – 47:20 (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент