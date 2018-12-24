Дубли Терявяйнена и Ахо помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

«Каролина Харрикейнз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом «Харрикейнз» прервали победную серию «Брюинз», которая составляла три матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главными героями встречи стали форварды «Каролины» Теуво Терявяйнен (2+2) и Себастьян Ахо (2+2). Дубль в составе «Бостона» оформил Райан Донато. Две результативные передачи в активе Брэда Маршана.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 25 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».