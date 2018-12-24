С. Зубов: практически все игроки «Сочи» поработали на победу

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранной встречи с нижегородским «Торпедо» (5:2).



«После проигрыша в овертайме в предыдущей игре ребята чувствовали, что мы обязаны успешно выступить сегодня. Неплохой первый период, во втором мы немного отошли от нашего плана. И штанга была, и Димка вытащил, молодец. Но в целом все равно молодцы, моменты использовали, практически все ребята поработали на общую победу», — приводит слова Зубова официальный сайт ХК «Сочи».

«Торпедо» проиграло четвёртый матч подряд, уступив «Сочи»

После первого периода в счёте лидировали игроки «Сочи»: в составе хозяев голами отметились Вадим Хомицкий и Андрей Алтыбармакян, гости ответили заброшенной шайбой Дениса Паршина. На 34-й минуте черноморский клуб упрочил преимущество благодаря голу Эрика О`Делла. В третьем периоде у «Сочи» шайбы забросили О`Делл и Мартин Бакош, в составе «Торпедо» реализовал буллит Дамир Жафяров.