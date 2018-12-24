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«Торпедо» проиграло четвёртый матч подряд, уступив «Сочи»

«Торпедо» проиграло четвёртый матч подряд, уступив «Сочи»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке переиграл нижегородское «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:2. Для подопечных Дэвида Немировски поражение стало четвёртым подряд, клуб заработал в этих играх одно очко.

После первого периода в счёте лидировали игроки ХК «Сочи»: в составе хозяев голами отметились Вадим Хомицкий и Андрей Алтыбармакян, гости ответили заброшенной шайбой Дениса Паршина. На 34-й минуте черноморский клуб упрочил преимущество благодаря голу Эрика О`Делла. В третьем периоде у «Сочи» шайбы забросили О`Делл и Мартин Бакош, в составе «Торпедо» реализовал буллит Дамир Жафяров.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
5:2
2:1, 1:0, 2:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Паршин (Огиенко, Жафяров) – 04:42 (5x5), 1:1 – Хомицкий (Калетник) – 05:14 (5x5), 2:1 – Алтыбармакян (Акмальдинов) – 09:52 (5x5), 3:1 – О'Делл (Росен, Рыков) – 33:50 (5x5), 4:1 – О'Делл (Бочаров, Росен) – 45:03 (4x4), 5:1 – Бакош (Шмелёв, Коллинз) – 50:31 (5x5), 5:2 – Жафяров – 57:31 (бул)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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