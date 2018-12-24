«Торпедо» проиграло четвёртый матч подряд, уступив «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке переиграл нижегородское «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:2. Для подопечных Дэвида Немировски поражение стало четвёртым подряд, клуб заработал в этих играх одно очко.



После первого периода в счёте лидировали игроки ХК «Сочи»: в составе хозяев голами отметились Вадим Хомицкий и Андрей Алтыбармакян, гости ответили заброшенной шайбой Дениса Паршина. На 34-й минуте черноморский клуб упрочил преимущество благодаря голу Эрика О`Делла. В третьем периоде у «Сочи» шайбы забросили О`Делл и Мартин Бакош, в составе «Торпедо» реализовал буллит Дамир Жафяров.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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