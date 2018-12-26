Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Костин — капитан сборной России на МЧМ-2019, ассистенты – Кравцов и Саморуков

Костин — капитан сборной России на МЧМ-2019, ассистенты – Кравцов и Саморуков
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Капитаном молодёжной сборной России на чемпионате мира 2019 года будет нападающий Клим Костин, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Альтернативные капитаны – нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

Заявка сборной России на МЧМ:

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Гид по МЧМ-2019. Что болельщику нужно знать о турнире
Многие считают молодёжный чемпионат мира лучшим хоккейным турниром.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент