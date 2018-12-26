Костин — капитан сборной России на МЧМ-2019, ассистенты – Кравцов и Саморуков

Капитаном молодёжной сборной России на чемпионате мира 2019 года будет нападающий Клим Костин, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Альтернативные капитаны – нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

Заявка сборной России на МЧМ:



Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);



Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).