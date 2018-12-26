«Северсталь» обменяла Максима Минеева в московское «Динамо»

«Северсталь» обменяла защитника Максима Минеева в московское «Динамо», информирует официальный сайт череповецкого клуба. Череповчане получат денежную компенсацию.

На профессиональном уровне Минеев начал выступать в составе «Омских Ястребов» в МХЛ. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл лишь один матч на уровне КХЛ, проведя на льду чуть больше 2,5 минут. После чего «Авангард» обменял Минеева в «Северсталь», где в 8 матчах он сделал 1 голевую передачу при полезности «-5».

В общей сложности за три сезона в лиге Максим принял участие в 63 матчах, забросил 4 шайбы и сделал 9 результативных передач при показателе полезности «+7».

На протяжении первой части сезона-2018/19 Минеев находился в расположении ханты-мансийской «Югры», выступающей в ВХЛ. За «Югру» Максим провёл 7 матчей и набрал 1 (1+0) очко при полезности «+3».