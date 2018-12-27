Канадский нападающий Фрост оформил первый хет-трик МЧМ

Молодёжная сборная Канады в первом туре группового этапа домашнего чемпионата мира принимает команду Дании (8:0 после второго периода). Первый хет-трик на турнире оформил нападающий «кленовых листьев» Морган Фрост, также на его счету результативная передача.

Посмотреть голы Фроста можно в «твиттере» TSN.

Морган Фрост задрафтован «Филадельфией Флайерз» под 27 общим номером в 2017 году. Этот сезон он проводит в составе команды хоккейной лиги Онтарио «Су-Сент-Мари Грейхаундз». В 32 матчах на счету 19-летнего форварда 20 голов, 38 результативных передач и показатель полезности «+11». Он занимает третье место в бомбардирской гонке.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.