Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.

Дублями в составе победителей отметились Фил Кессел и Деррик Брассар, ещё один гол на счету Патрика Хёрнквиста. У «Детройта» отличились Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

В активе российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина две результативные передачи и пять бросков в створ за 18 минут и 34 секунды, проведённых на льду (2.52 – в большинстве). Самым результативным игроком встречи стал Кессел, набравший три очка (2+1).

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» потерпел третье поражение кряду, «Ред Уингз» уступили в семи последних матчах из восьми.