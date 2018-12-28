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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.

Дублями в составе победителей отметились Фил Кессел и Деррик Брассар, ещё один гол на счету Патрика Хёрнквиста. У «Детройта» отличились Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

В активе российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина две результативные передачи и пять бросков в створ за 18 минут и 34 секунды, проведённых на льду (2.52 – в большинстве). Самым результативным игроком встречи стал Кессел, набравший три очка (2+1).

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» потерпел третье поражение кряду, «Ред Уингз» уступили в семи последних матчах из восьми.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5:2
0:1, 3:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ларкин (Нюквист, Абделкейдер) – 11:49 (5x5), 1:1 – Кессел (Кросби, Летанг) – 27:12 (5x4), 2:1 – Брассар (Кессел, Пирсон) – 28:26 (5x5), 3:1 – Кессел (Малкин, Кросби) – 38:58 (5x4), 3:2 – Атанасиу (Расмуссен, Гленденинг) – 44:45 (5x5), 4:2 – Хёрнквист (Джонсон, Петтерссон) – 45:55 (5x5), 5:2 – Брассар (Малкин) – 57:35 (en)
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