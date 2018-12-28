Yahoo Sports: ЦСКА готовится к локауту, Пастрняк и Ахо вместе — это будет нечто

Издание Yahoo Sports опубликовало заметку о том, что московский ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ.



«Это одна из тех историй, которые могут либо ничего не значить, либо иметь огромные последствия в будущем. Клуб ЦСКА, играющий в Западной конференции КХЛ, недавно сделал несколько интересных шагов. Судя по всему, они видят возможность улучшить свой состав некоторыми первоклассными хоккеистами, если текущее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков развалится в 2020 году. Недавно ЦСКА приобрёл права на Давида Пастрняка, Себастьяна Ахо и Джоэля Армию, причём считается, что «армейцы» получили этих игроков за наличные.



В 2013 году НХЛ и ассоциации хоккеистов потребовалось четыре месяца, чтобы договориться об условиях работы. Срок нынешнего соглашения истекает 15 сентября 2022 года, но обе стороны имеют возможность отказаться от соглашения на сезон-2020/21. Таким образом, решение ЦСКА — это решение с низким риском с возможностью получения высокой награды. За последние 25 лет в НХЛ было три локаута, два из которых сократили сезон до 48 матчей, а ещё один уничтожил сезон полностью. Если лучшая хоккейная лига не работает, то её звёзды, вероятно, обратят взор на самый привлекательный вариант. При таких обстоятельствах это сделает ЦСКА настоящим боевым отрядом. Их нынешний состав и так уже содержит бывших энхаэловцев: Григоренко, Хансена, Нестерова, Слепышева и Вея.



Вы можете представить, что в эту компанию добавляются Давид Пастрняк и Себастьян Ахо? Даже если это будет только на краткосрочной основе, это будет нечто. Если иметь в виду потенциал этих сделок, боссы ЦСКА делают всё возможное, чтобы выиграть Кубок Гагарина», — отмечает автор Стэн Темминг.

ЦСКА закупается к локауту. СКА ответит звеном Панарин – Кузнецов – Кучеров? Никогда не угадаете, у кого права на Макдэвида.