Стэмкос: хочу продолжать побеждать и забивать, дела идут хорошо

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от последних матчей команды в 2018 году. Серия «молний» без поражений в основное время составляет 13 игр.



«Сейчас дела идут хорошо. В этом месяце осталось провести ещё пару игр, и я бы хотел это продолжить. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, шайба находит вас в нужных местах. У вас есть уверенность, что вы можете отправить её в сетку. Поэтому хотел бы продолжать забивать и побеждать. Когда дела идут, я чувствую себя намного лучше. Это хорошо для меня и для команды», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19