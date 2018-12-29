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Стэмкос: хочу продолжать побеждать и забивать, дела идут хорошо

Стэмкос: хочу продолжать побеждать и забивать, дела идут хорошо
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от последних матчей команды в 2018 году. Серия «молний» без поражений в основное время составляет 13 игр.

«Сейчас дела идут хорошо. В этом месяце осталось провести ещё пару игр, и я бы хотел это продолжить. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, шайба находит вас в нужных местах. У вас есть уверенность, что вы можете отправить её в сетку. Поэтому хотел бы продолжать забивать и побеждать. Когда дела идут, я чувствую себя намного лучше. Это хорошо для меня и для команды», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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