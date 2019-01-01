Овечкин: 2018 год был великолепным для «Вашингтона», постараемся повторить

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в 2019 году «столичная» команда постарается вновь виыграть Кубок Стэнли.

«2018 год был великолепным для организации, для моей семьи, для болельщиков „Вашингтона“. Мы постараемся повторить это в 2019 году, числе Никласа Бекстрёма», — приводит слова Овечкина клубный журналист Изабелль Хуршудян.

В заключительном матче в 2018 году «Вашингтон» проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу подопечных Питера Лавиолетта, которые по ходу второго периода проигрывали 1:3.



В составе «столичной» команды заброшенными шайбами отметились Михал Кемпны, Якуб Врана и Чандлер Стивенсон. В составе «хищников» по голу в активе Рокко Гримальди, Миикки Саломяки, Райана Джохансена, Фредерика Годро, Райана Эллиса и Виктора Арвидссона.