История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 5 января, молодёжная сборная России проведёт полуфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут американцы. Игра начнётся в 0:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне одержали 11 побед и потерпели восемь поражений.
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|2:4
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|4:3
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — США
|3:4
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|3:2
|МЧМ-2002
|Чехия
|1/4 финала
|Россия — США
|6:1
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|1:4
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — США
|4:5
|МЧМ-2005
|США
|1/2 финала
|Россия — США
|7:2
|МЧМ-2006
|Канада
|1/2 финала
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
|МЧМ-2008
|Чехия
|Матч за 3-е место
|Россия — США
|4:2
|Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — США
|2:1
|Яруллин, Ткачёв µ Труба
|МЧМ-2014
|Швеция
|1/4 финала
|Россия — США
|5:3
|М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
|МЧМ-2015
|Канада
|1/4 финала
|Россия — США
|3:2
|И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
|МЧМ-2016
|Финляндия
|1/2 финала
|Россия — США
|2:1
|Красковский, Коршков — Дворак
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
|МЧМ-2017
|Канада
|1/2 финала
|Россия — США
|3:4 Б (3:4)
|Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
|МЧМ-2018
|США
|1/4 финала
|Россия — США
|2:4
|Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон