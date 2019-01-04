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История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Завтра, 5 января, молодёжная сборная России проведёт полуфинальный матч чемпионата мира. Соперником подопечных Валерия Брагина будут американцы. Игра начнётся в 0:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне одержали 11 побед и потерпели восемь поражений.

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — США2:4
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — США4:3
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — США3:4
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — США3:2
МЧМ-2002Чехия1/4 финалаРоссия — США6:1
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — США5:1
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — США1:4
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — США4:5
МЧМ-2005США1/2 финалаРоссия — США7:2
МЧМ-2006Канада1/2 финалаРоссия — США5:1
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — США2:3Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
МЧМ-2008ЧехияМатч за 3-е местоРоссия — США4:2Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — США2:1Яруллин, Ткачёв µ Труба
МЧМ-2014Швеция1/4 финалаРоссия — США5:3М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
МЧМ-2015Канада1/4 финалаРоссия — США3:2И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
МЧМ-2016Финляндия1/2 финалаРоссия — США2:1Красковский, Коршков — Дворак
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — США2:3Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
МЧМ-2017Канада1/2 финалаРоссия — США3:4 Б (3:4)Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
МЧМ-2018США1/4 финалаРоссия — США2:4Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон
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