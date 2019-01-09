Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российские игроки не были отмечены лигой.

Лучшим игроком дня назван нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, принявший участие во всех голах команды в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:1). Канадский форвард дважды забросил сам, а также помог отличиться защитнику Джону Клингбергу.

Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, забросивший шайбу и ставший автором ассистентского хет-трика в игре с «Колорадо Эвеланш» (7:4).

Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).