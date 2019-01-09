Оши: даже не знаю, где «Питтсбург» и «Вашингтон» находятся в турнирной таблице

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о важности победы для команды в Столичном дивизионе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

«Победа в дивизионе, безусловно, является для нас целью, поскольку мы хотим получить преимущество домашнего льда. Но я могу честно вам сказать, что не видел за последнее время ни одного матча „Питтсбурга“ и даже не знаю, где они сейчас в турнирной таблице. И где мы сами — тоже не знаю. Мы пытаемся довести свою игру до определённого уровня, а этого, любуясь таблицей, не сделаешь. Сделать это можно, лишь приходя на работу каждый день и вкладывая в неё все силы», — цитирует Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.