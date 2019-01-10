Трямкин: открыли и открыли зарплаты, мы же не воруем эти деньги

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением об игре команды в этом сезоне, а также ответил на вопрос о раскрытии зарплат игроков екатеринбургского клуба.

«Совсем другой уровень. Когда я уезжал, это был середняк, а приехал уже в амбициозную команду, которая хочет добиваться больших высот. В плане организации «Автомобилист» стал выше на один-два класса. А в плане работы наших сервисменов, массажистов и докторов всё осталось на прежнем, довольно хорошем уровне. У нас никогда особых претензий к их работе не было.

Я думаю, дело в совокупности разных факторов. И подготовка, и вера в себя как в победителей. В начале сезона перед нами не стояло такой задачи, чтобы во что бы то ни стало устанавливать какие-то рекорды. У нас просто стоит задача выйти на игру и победить.

Открытие зарплат сказалось в негативную сторону? Я не думаю, что это стало причиной нескольких наших поражений. Ничего страшного мы в этом не видели. В НХЛ тоже зарплаты открыты, и ничего страшного, люди живут. Открыли и открыли зарплаты, мы же не воруем эти деньги», — цитирует Трямкина «Реальное время».