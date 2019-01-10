«Салават» оказался сильнее рижского «Динамо» в овертайме

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Николая Цулыгина выиграли третий матч подряд.



К 12-й минуте команда хозяева обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Линус Умарк и Владимир Ткачёв. Рижское «Динамо» быстро отыгралось, восстановив равновесие уже к 17-й минуте благодаря голам Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиерикалса. В основное время больше заброшенных шайб зрители не увидели, а в овертайме победу команде хозяев принёс Антон Бурдасов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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