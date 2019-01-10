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«Салават» оказался сильнее рижского «Динамо» в овертайме

«Салават» оказался сильнее рижского «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Николая Цулыгина выиграли третий матч подряд.

К 12-й минуте команда хозяева обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Линус Умарк и Владимир Ткачёв. Рижское «Динамо» быстро отыгралось, восстановив равновесие уже к 17-й минуте благодаря голам Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиерикалса. В основное время больше заброшенных шайб зрители не увидели, а в овертайме победу команде хозяев принёс Антон Бурдасов.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3:2
2:2, 0:0, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Умарк (Кемппайнен, Панин) – 08:27 (5x5), 2:0 – Ткачёв (Хохряков, Бурдасов) – 11:05 (5x5), 2:1 – Дарзиньш (Педан, Мейя) – 15:47 (5x5), 2:2 – Дзиеркалс (Гиллис) – 16:04 (5x5), 3:2 – Бурдасов (Ларсен, Ткачёв) – 61:55 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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