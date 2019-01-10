Бобарико: спокойно готовимся к Канаде на МЧМ, не боимся играть с ними

Главный тренер женской молодёжной сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал непростую победу над Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2019 (2:1 Б).



«Полностью владели преимуществом в ходе матча, создавали голевые моменты, но не реализовали их. Нужно отдать должное противнику, у них очень организованная команда с хорошим вратарём, они здорово играют в защите, сложно было взламывать их оборонительные редуты.



Из недостатков в сегодняшней встрече выделю большое количество ненужных удалений, противник неплохо играл в большинстве и создавал нам определённые проблемы. Ну и, конечно, главный недостаток — количество заброшенных шайб. Мы сегодня создали столько моментов, что хватит, наверное, на две игры. С таким организованным противником нужно было забивать 2–3 своих гола и дальше играть спокойно. А получилось, что мы до последнего момента минимально вели в счёте, в итоге пропустили за 4 минуты до конца третьего периода. Девчонки молодцы, что бились до конца, выстояли втроём против пятерых в начале овертайма и в итоге выиграли по буллитам.



Двигаемся дальше, спокойно будем готовиться к встрече с канадками: отдохнём, восстановимся, проведём разбор матчей. Мы не боимся с ними играть. Да, будет сложно, но игра покажет, кто победит. Будем действовать на победу», — приводит слова тренера официальный сайт ФХР.

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2019