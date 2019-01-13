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Хет-трик Ахо помог «Каролине» переиграть «Нэшвилл»

Хет-трик Ахо помог «Каролине» переиграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В первом периоде хозяева дважды огорчили «хищников» стараниями Себастьяна Ахо и Саку Мяэналанена. Колтон Сиссон отыграл один гол, на что «ураганы» ответили результативными бросками Ахо, Лукаса Валльмарка и Джастина Уильямса. Филип Форсберг отличился в меньшинстве, а в третьем периоде оформил дубль, сократив отставание своей команды до двух шайб. В концовке Ахо отметился результативным броском и оформил хет-трик.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 25 секунд. Он нанёс два броска в створ ворот и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
6:3
2:0, 3:2, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Ахо – 15:44 (5x5), 2:0 – Мяэналанен (де Хаан, Фолк) – 18:15 (5x5), 2:1 – Сиссонс (Йози, Эллис) – 22:48 (5x5), 3:1 – Ахо (Ферланд, Терявяйнен) – 23:08 (5x4), 4:1 – Валльмарк (Макгинн, Славин) – 28:35 (5x5), 5:1 – Уильямс (Ферланд, Ахо) – 30:11 (5x5), 5:2 – Форсберг (Йози, Бонино) – 34:29 (4x5), 5:3 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 53:33 (5x5), 6:3 – Ахо (Терявяйнен, Песке) – 56:59 (en)
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