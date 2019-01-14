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«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова и Киселевича по «-2»

«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова и Киселевича по «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду разгромил «Флориду Пантерз» — 5:1.

Нападающий хозяев Луи Эрикссон открыл счёт лишь на 33-й минуте встречи. В третьем периоде Фрэнк Ватрано восстановил равновесие, но «Ванкувер» провёл четыре результативные атаки, две – в пустые ворота. Заброшенные шайбы на счету Бена Хаттона, Брока Бёзера, Джея Бигла и Маркуса Гранлунда.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился показателем полезности «-2», также на его счету 2 броска в створ за 18.54 на льду (2.53 – в большинстве). У Богдана Киселевича «-2», бросок и силовой приём за 12.33.

На счету форварда «Кэнакс» Николая Голдобина «-1», 2 минуты штрафа и силовой приём за 8.34 (2.39 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5:1
0:0, 1:0, 4:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Эрикссон – 32:32 (5x5), 1:1 – Ватрано (Боргстрём, Экблад) – 45:29 (5x5), 2:1 – Хаттон (Стечер, Бигл) – 47:20 (5x5), 3:1 – Бёзер (Эрикссон) – 57:43 (en), 4:1 – Бигл (Эрикссон) – 59:22 (en), 5:1 – Гранлунд (Мотт, Пульо) – 59:49 (5x5)
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