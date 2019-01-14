«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова и Киселевича по «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду разгромил «Флориду Пантерз» — 5:1.

Нападающий хозяев Луи Эрикссон открыл счёт лишь на 33-й минуте встречи. В третьем периоде Фрэнк Ватрано восстановил равновесие, но «Ванкувер» провёл четыре результативные атаки, две – в пустые ворота. Заброшенные шайбы на счету Бена Хаттона, Брока Бёзера, Джея Бигла и Маркуса Гранлунда.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился показателем полезности «-2», также на его счету 2 броска в створ за 18.54 на льду (2.53 – в большинстве). У Богдана Киселевича «-2», бросок и силовой приём за 12.33.

На счету форварда «Кэнакс» Николая Голдобина «-1», 2 минуты штрафа и силовой приём за 8.34 (2.39 – в большинстве).