Эффектная драка и бейсбольный гол — в видеообзоре матча «Бостон» — «Монреаль»

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2.
В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Пол Байрон и Джефф Питри. Питри принёс победу команде Клода Жюльена, забросив шайбу в бейсбольном стиле. У хозяев голы на счету Брэда Маршана и Давида Крейчи.
В первом периоде состоялась эффектная драка между защитником «Бостона» Кеваном Миллером и форвардом «Монреаля» Николя Делорье.
Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».