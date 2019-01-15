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Эффектная драка и бейсбольный гол — в видеообзоре матча «Бостон» — «Монреаль»

Эффектная драка и бейсбольный гол — в видеообзоре матча «Бостон» — «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Пол Байрон и Джефф Питри. Питри принёс победу команде Клода Жюльена, забросив шайбу в бейсбольном стиле. У хозяев голы на счету Брэда Маршана и Давида Крейчи.

В первом периоде состоялась эффектная драка между защитником «Бостона» Кеваном Миллером и форвардом «Монреаля» Николя Делорье.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

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