Порцлайн — о поступке Бобровского: Сергей послал одноклубникам месседж

Известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал информацию о том, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский был отстранён на один матч за то, что отказался сидеть на скамейке запасных после своей замены.



«Решение Бобровского сразу отправиться в раздевалку в итоге никак не отразилось на результате и не стоило «синим мундирам» неприятностей. Его сменщик Йоонас Корписало доиграл матч, отразив все три броска за 12 оставшихся минут. Но представьте себе сценарий, при котором Корписало получил бы травму, что тогда? У «Коламбуса» не было бы на скамейке человека, который мог бы его подстраховать и заменить. Кроме того подумайте о том месседже, который послал одноклубникам Бобровский. Именно поэтому Бобровского оставили дома на матч с «Нэшвиллом», — отметил Порцлайн.

Бобровский уже не нужен «Коламбусу»? Торторелла бросил камень в его огород Пока Сергей встречался с агентом в Вашингтоне, его сменщик выиграл второй матч подряд против топ-клуба.