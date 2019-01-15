Стали известны причины отстранения Сергея Бобровского от команды

Стали известны некоторые подробности инцидента между голкипером Сергеем Бобровским и руководством «Коламбус Блю Джекетс», которое отстранило российского вратаря на один матч из-за «нарушения клубных стандартов».



В выездном матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоялся 9 января, Бобровский был заменён на 49-й минуте встречи и сразу же последовал в раздевалку, не оставшись на скамейке запасных. Как сообщает издание The Athletic, когда главный тренер команды Джон Торторелла послал представителя тренерского штаба за Бобровским, то выяснилось, что голкипер уже снял амуницию и принял душ, что сделало невозможным его возвращение на скамейку.



Действия Бобровского рассердили Тортореллу, а также разочаровали многих одноклубников, которые затем организовали с Сергеем беседу «по душам» перед вылетом самолёта в Коламбус. Среди тех хоккеистов, кто инициировал разговор с вратарём, были нападающие Бун Дженнер, Кэм Аткинсон и защитник Сет Джонс. Капитан команды Ник Фолиньо отсутствовал в этой поездке, так как его дочери в этот день делали хирургическую операцию.

Бобровский уже не нужен «Коламбусу»? Торторелла бросил камень в его огород Пока Сергей встречался с агентом в Вашингтоне, его сменщик выиграл второй матч подряд против топ-клуба.