52 сейва Ниеми помогли «Монреалю» обыграть «Флориду», у Дадонова «-2»

«Монреаль Канадиенс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Канадиенс» Антти Ниеми, который отразил 52 броска из 53. 2 (1+1) очка набрал защитник Ши Уэбер.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 19 минут 14 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой один приём и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Анахайм Дакс» потерпел 12-е поражение подряд, уступив в гостях «Детройт Ред Уингз» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).