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52 сейва Ниеми помогли «Монреалю» обыграть «Флориду», у Дадонова «-2»

52 сейва Ниеми помогли «Монреалю» обыграть «Флориду», у Дадонова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Канадиенс» Антти Ниеми, который отразил 52 броска из 53. 2 (1+1) очка набрал защитник Ши Уэбер.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 19 минут 14 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой один приём и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Анахайм Дакс» потерпел 12-е поражение подряд, уступив в гостях «Детройт Ред Уингз» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5:1
0:1, 3:0, 2:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Хоффман (Мальгин) – 14:11 (5x5), 1:1 – Уэбер (Друен, Армиа) – 20:29 (5x4), 2:1 – Дано (Уэбер) – 30:44 (5x5), 3:1 – Доми (Байрон, Татар) – 36:53 (5x5), 4:1 – Котканиеми (Лехконен, Бенн) – 54:22 (5x5), 5:1 – Галлахер – 58:24 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3:1
0:0, 0:1, 3:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Ракелль (Ритчи, Гецлаф) – 32:03 (5x4), 1:1 – Манта (Атанасиу, Ларкин) – 45:25 (5x5), 2:1 – Нюквист (Декайзер, Ванек) – 55:44 (5x5), 3:1 – Хельм (Декайзер) – 57:27 (5x5)
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