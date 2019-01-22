«Торонто» вскоре подпишет новый контракт с Мэттьюсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» добился серьёзного прогресса в переговорах по новому контракту своего лидера Остона Мэттьюса и вскоре может сообщить о подписании соглашения, информирует Complete Hockey News со ссылкой на генерального менеджера Кайла Дубаса.



Также функционер отметил, что переговоры по новому контракту Митчелла Марнера начнутся после окончания сезона.



21-летний Мэттьюс принял участие в 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ, записав в актив 42 (20+22) очка при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на льду 18 минут за игру.



21-летний Марнер в 48 играх текущего сезона отметился 61 (19+42) баллом при показателе полезности «+16».