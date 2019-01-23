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«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимает «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 после первого периода). На 11-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Это 54-е результативное действие в сезоне для форварда, в этом матче он также отметился передачей. Теперь на его счету 34 гола и 20 передач.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке. Ближайшими преследователями россиянина являются Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»), в активе которых по 30 точных бросков.

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