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Хет-трик Овечкина не спас «Вашингтон» от шестого поражения кряду

Хет-трик Овечкина не спас «Вашингтон» от шестого поражения кряду
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Александр Овечкин, на счету которого хет-трик и передача. Россиянин провёл на льду 20 минут 28 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) балла, Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2019, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6:7
3:2, 2:2, 1:2, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Павелски (Майер, Бёрнс) – 00:12 (5x5), 1:1 – Овечкин (Бекстрём, Оши) – 10:41 (5x4), 2:1 – Бураковски (Стивенсон, Бойд) – 12:11 (5x5), 2:2 – Гертл (Павелски, Торнтон) – 14:27 (5x4), 3:2 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 15:19 (5x5), 3:3 – Кейн (Майер, Бёрнс) – 20:52 (5x5), 4:3 – Кузнецов (Врана, Уилсон) – 22:53 (5x5), 5:3 – Овечкин (Бекстрём, Оши) – 25:41 (5x5), 5:4 – Кутюр – 34:39 (5x5), 6:4 – Овечкин (Врана, Кузнецов) – 45:52 (5x5), 6:5 – Гертл (Павелски, Кутюр) – 50:02 (5x4), 6:6 – Кейн (Гертл, Павелски) – 59:59 (6x5), 6:7 – Гертл (Кутюр) – 61:48 (3x3)
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