Хет-трик Овечкина не спас «Вашингтон» от шестого поражения кряду

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.

В составе «Вашингтона» самым результативным стал Александр Овечкин, на счету которого хет-трик и передача. Россиянин провёл на льду 20 минут 28 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) балла, Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.